Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Tổ 9, xã Tân An (Cây Xăng Nai Vàng đi vô gần 4km), Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất viên nén gỗ tại nhà máy
Lập kế hoạch, giám sát quy trình vận hành, đảm bảo năng suất & chất lượng sản phẩm
Quản lý đội ngũ kỹ sư, công nhân, phân công công việc hợp lý
Giám sát bảo trì, bảo dưỡng máy móc, xử lý sự cố khi cần
Kiểm soát chi phí sản xuất, báo cáo tiến độ cho ban lãnh đạo
Đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế biến gỗ, Quản lý sản xuất, Kinh tế hoặc liên quan
Có kinh nghiệm từ 3-5 trở lên trong quản lý nhà máy viên nén gỗ, chế biến gỗ hoặc sản xuất công nghiệp
Kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất, xử lý vấn đề nhanh nhạy
Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm quản lý sản xuất là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12 - 30 Triệu/Tháng + phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, các chế độ đầy đủ theo luật lao động
Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
