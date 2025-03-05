Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tổ 9, xã Tân An (Cây Xăng Nai Vàng đi vô gần 4km), Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất viên nén gỗ tại nhà máy

Lập kế hoạch, giám sát quy trình vận hành, đảm bảo năng suất & chất lượng sản phẩm

Quản lý đội ngũ kỹ sư, công nhân, phân công công việc hợp lý

Giám sát bảo trì, bảo dưỡng máy móc, xử lý sự cố khi cần

Kiểm soát chi phí sản xuất, báo cáo tiến độ cho ban lãnh đạo

Đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế biến gỗ, Quản lý sản xuất, Kinh tế hoặc liên quan

Có kinh nghiệm từ 3-5 trở lên trong quản lý nhà máy viên nén gỗ, chế biến gỗ hoặc sản xuất công nghiệp

Kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất, xử lý vấn đề nhanh nhạy

Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm quản lý sản xuất là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 30 Triệu/Tháng + phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, các chế độ đầy đủ theo luật lao động

Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIÊN NÉN GỖ ĐẠI PHONG POWER

