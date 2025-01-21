Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
- Đồng Nai: Lô 40, Đường Đ.10, KCN Châu Đức, Xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý Sản xuất thông minh giám sát việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như khả năng truy xuất nguồn gốc, Thiết bị số hóa và chuỗi cung ứng thông minh vào các quy trình sản xuất.
Vai trò này bao gồm việc quản lý một đội ngũ để thúc đẩy hiệu quả, đổi mới và chất lượng trong khi đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.
Người quản lý chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu sản xuất để xác định các cơ hội tối ưu hóa, làm việc với IT để cho ra các giải pháp số và quản lý ngân sách hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2.Có 4 năm trở lên kinh nghiệm liên quan
3.Thành thạo tiếng Anh
4.Có thể đi đào tạo tại Trung Quốc
5.Khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết sâu sắc về các khái niệm sản xuất thông minh
6.Hơn hai năm kinh nghiệm lập trình và bảo trì C# hoặc JAVA
7.Thành thạo Cơ sở dữ liệu SQL Server
8.Hiểu các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng thực tế của hệ thống điều khiển tự động hóa như DCS, SCADA, EAP, MCS, v.v.
9.Đào tạo tại Tripod Biên Hòa - Đồng Nai. Làm việc tại nhà máy Tripod Châu Đức-BRVT
Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Thưởng định kỳ mỗi 6 tháng
Xét tăng lương hằng năm
Quà Tết, trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ lớn trong năm,...
Có phụ cấp xăng xe, khu vực, chuyên cần, bữa ăn trưa
Nhân viên ở HCM có xe đưa rước hằng ngày
Bảo hiểm tai nạn 24/24
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
