Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Quản lý Sản xuất thông minh giám sát việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như khả năng truy xuất nguồn gốc, Thiết bị số hóa và chuỗi cung ứng thông minh vào các quy trình sản xuất.

Vai trò này bao gồm việc quản lý một đội ngũ để thúc đẩy hiệu quả, đổi mới và chất lượng trong khi đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.

Người quản lý chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu sản xuất để xác định các cơ hội tối ưu hóa, làm việc với IT để cho ra các giải pháp số và quản lý ngân sách hiệu quả.

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật tự động, kỹ thuật điện tử liên quan

2.Có 4 năm trở lên kinh nghiệm liên quan

3.Thành thạo tiếng Anh

4.Có thể đi đào tạo tại Trung Quốc

5.Khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết sâu sắc về các khái niệm sản xuất thông minh

6.Hơn hai năm kinh nghiệm lập trình và bảo trì C# hoặc JAVA

7.Thành thạo Cơ sở dữ liệu SQL Server

8.Hiểu các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng thực tế của hệ thống điều khiển tự động hóa như DCS, SCADA, EAP, MCS, v.v.

9.Đào tạo tại Tripod Biên Hòa - Đồng Nai. Làm việc tại nhà máy Tripod Châu Đức-BRVT

Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Thưởng tháng 13

Thưởng định kỳ mỗi 6 tháng

Xét tăng lương hằng năm

Quà Tết, trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ lớn trong năm,...

Có phụ cấp xăng xe, khu vực, chuyên cần, bữa ăn trưa

Nhân viên ở HCM có xe đưa rước hằng ngày

Bảo hiểm tai nạn 24/24

