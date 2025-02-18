Tuyển Quản lý CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của bộ phận khuôn trong quá trình sản xuất.
Lập báo cáo định kỳ về tình trạng khuôn mẫu, tiến độ công việc và đề xuất giải pháp cải tiến.
Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì, sửa chữa khuôn mẫu định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.
Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu sự cố.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về sử dụng máy gia công, lắp ráp, sữa chửa, bão dưỡng khuôn
Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý sản xuất và các công cụ kỹ thuật hỗ trợ công việc.
Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ hằng năm
Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12)
Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật
Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100.000 đồng
Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000
Các chế độ phúc lợi khá
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
