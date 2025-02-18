Tuyển Quản lý CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của bộ phận khuôn trong quá trình sản xuất.

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng khuôn mẫu, tiến độ công việc và đề xuất giải pháp cải tiến.

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì, sửa chữa khuôn mẫu định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu sự cố.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về sử dụng máy gia công, lắp ráp, sữa chửa, bão dưỡng khuôn

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý sản xuất và các công cụ kỹ thuật hỗ trợ công việc.

Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hằng năm

Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12)

Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật

Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100.000 đồng

Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000

Các chế độ phúc lợi khá

