Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Lương cứng thỏa thuận khi phỏng vấn + thưởng KPI (Tổng thu nhập không giới hạn) - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đội nhóm trẻ trung. - Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành. - Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc

2.1. Lập kế hoạch & tổ chức tour

• Thiết kế lịch trình tour phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên).

• Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với đối tác để tối ưu chi phí.

2.2. Điều phối và giám sát tour

• Đi cùng đoàn để quản lý và đảm bảo mọi dịch vụ diễn ra đúng kế hoạch.

• Giải quyết các sự cố phát sinh trong suốt chuyến đi (chậm trễ, hủy dịch vụ, khiếu nại từ khách hàng).

• Hỗ trợ khách trong các tình huống khẩn cấp như mất hành lý, vấn đề sức khỏe, thay đổi lịch trình.

2.3. Quản lý tài chính tour

• Theo dõi ngân sách tour, đảm bảo không vượt quá dự toán.

• Kiểm soát các khoản thanh toán, hóa đơn với đối tác dịch vụ.

• Báo cáo tài chính sau chuyến đi.

2.4. Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

• Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt trong suốt chuyến đi.

• Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ.

• Xử lý các khiếu nại hoặc yêu cầu đặc biệt từ khách.

2.5. Hỗ trợ marketing & phát triển sản phẩm du lịch

• Nghiên cứu xu hướng du lịch để phát triển tour mới.

• Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tour qua mạng xã hội, website hoặc sự kiện du lịch.

• Phối hợp với đội ngũ bán hàng để tối ưu chiến lược kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ đào tạo: Bằng cao đẳng/ đại học trở lên

- Có kinh nghiệm ở vị trí ít nhất 3 năm tại khách sạn, resort.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt(nghe, nói, đọc viết).

- Biết sử dụng phần mềm smile.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

