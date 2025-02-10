Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH QUÁN NƯỚNG PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Tuyển số lượng lớn cho tất cả Nhà Hàng thuộc Hệ Thống: PANDA BBQ - Quán Thịt Nướng Đà Lạt

- Giám sát các quy trình hoạt động của Nhà Hàng.

- Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển của quán.

- Giao tiếp - chăm sóc khách hàng

- Theo dõi, giám sát đào tạo nghiệp vụ nhân viên

- Xử lý các tình huống phát sinh

- Đảm bảo khách hàng đến và ra về đều cảm thấy thật thoải mái, thân thiện và hài lòng với chất lượng dịch vụ của quán.

- Làm việc 8 tiếng/ngày từ 15h00 - 23h00

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: Từ 27 đến 35 tuổi (KHÔNG TUYỂN NỮ)

- KINH NGHIỆM QUẢN LÝ 1 NĂM TRỞ LÊN LĨNH VỰC: NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, QUÁN NƯỚNG, BEER CLUB, NGÀNH F&B, CHUỖI - HỆ THỐNG NHÀ HÀNG....

- Sẵn sàng đào tạo cho nhân viên để làm tốt công việc.

- Có khả năng giao tiếp thuyết phục tốt, xử lý tình huống tốt.

- Trung thực, chịu khó, sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUÁN NƯỚNG PANDA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 18 triệu trở lên + thưởng + phụ cấp.... (sẽ thỏa thuận thêm và tăng theo năng lực của ứng viên)

- Thưởng lễ, tết x3, x4...

- Thưởng hiệu suất làm việc

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng.

- Có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

- Công việc ổn định, lâu dà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÁN NƯỚNG PANDA

