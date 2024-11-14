Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- Biên tập video chuyên nghiệp, bao gồm cắt ghép, chỉnh màu, và tối ưu hóa âm thanh
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quay và biên tập video, ưu tiên trong ngành Thời trang.
• Hiểu biết sâu về kỹ thuật quay phim và biên tập video.
• Sáng tạo và khả năng đề xuất ý tưởng mới để nâng cao trải nghiệm người xem
• Sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 14 -20tr/ tháng, thưởng lễ Tết.
- Thưởng theo hiệu quả công việc.
- Mua hàng chiết khấu cao tại hệ thống.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Hàng năm được trích ngân sách đi học nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tham gia các hoạt động Gala, Teambuilding, Party của công ty.
- Đóng BH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
