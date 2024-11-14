Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANS-SUN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN - 42.3 KCN Thuận Thành 2, Xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thuận Thành

Trợ lý kinh doanh

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng

Tiếp nhận các đơn hàng từ khách hàng

Nghiên cứu thị trường và đề xuất triển khai chiến lược

Tham mưu, hỗ trợ cho Giám đốc kinh doanh

Thực hiện các yêu cầu công việc theo chỉ đạo của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Biết các phần mềm office, thành thạo máy tính.

Có kinh nghiệm làm trợ lý (không có kinh nghiệm được đào tạo).

Tiếng trung 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Tuổi từ 22-35

Có thể tăng ca

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANS-SUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; ...

Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm (Căn cứ theo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm).

Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định.

Thử việc: 02 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng.

Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, nghỉ phép năm vv...theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

