Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANS-SUN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANS-SUN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN
- 42.3 KCN Thuận Thành 2, Xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thuận Thành
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng
Tiếp nhận các đơn hàng từ khách hàng
Nghiên cứu thị trường và đề xuất triển khai chiến lược
Tham mưu, hỗ trợ cho Giám đốc kinh doanh
Thực hiện các yêu cầu công việc theo chỉ đạo của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết các phần mềm office, thành thạo máy tính.
Có kinh nghiệm làm trợ lý (không có kinh nghiệm được đào tạo).
Tiếng trung 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Tuổi từ 22-35
Có thể tăng ca
Có kinh nghiệm làm trợ lý (không có kinh nghiệm được đào tạo).
Tiếng trung 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Tuổi từ 22-35
Có thể tăng ca
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANS-SUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; ...
Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm (Căn cứ theo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm).
Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định.
Thử việc: 02 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng.
Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, nghỉ phép năm vv...theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm (Căn cứ theo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm).
Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định.
Thử việc: 02 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng.
Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, nghỉ phép năm vv...theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANS-SUN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI