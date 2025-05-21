Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện soạn thảo, quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như thư chào hàng, bảng báo giá,... và xử lý các vấn đề liên quan.

Phiên dịch cho giám đốc khi gặp gỡ khách hàng (nếu có).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 trở lên

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng, ưu tiên biết tiếng Anh cơ bản

- Có kinh nghiệm làm trợ lý, sale là một lợi thế

- Có thể đi công tác các tỉnh, nước ngoài khi cần

- Có khả năng chịu áp lực công việc, trung thực, cầu thị, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ cấp: Từ 12-15 tr/tháng (tùy vào năng lực và kinh nghiệm ứng viên)

- Hưởng chế độ lương thưởng theo đúng quy định luật LĐ Việt Nam, thưởng Lễ, Tết, du lịch mỗi năm 1 lần, quà tặng, tổ chức ăn uống các dịp đặc biệt, phép năm,...

Môi trường làm việc: Sếp và đồng nghiệp thân thiện, dễ mến, hào phóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin