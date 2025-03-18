Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Ninh

- Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ
Có kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực in ấn Bao bì,
Tiếng Trung tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn, trao đổi thỏa thuận khi phỏng vấn
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ
Được thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-36, KCN Thuận Thành II, Xã Mão Điền, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

