Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Bắc Ninh
- Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ
Có kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực in ấn Bao bì,
Tiếng Trung tốt
Có kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực in ấn Bao bì,
Tiếng Trung tốt
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn, trao đổi thỏa thuận khi phỏng vấn
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ
Được thưởng lương tháng thứ 13
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ
Được thưởng lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI