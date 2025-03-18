Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng

Đối chiếu công nợ với khách hàng

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ

Có kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực in ấn Bao bì,

Tiếng Trung tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn, trao đổi thỏa thuận khi phỏng vấn

Được đóng Bảo hiểm đầy đủ

Được thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ SINOWELL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.