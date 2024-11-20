Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B)

Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn (ưu tiên Sale B2B)

Chủ động trang bị laptop cá nhân

Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn

Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (10.000.000 cho level C0) + % Hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + Thưởng

Lương cơ bản

% Hoa hồng trên doanh thu

Thưởng

Được tham gia các lớp học tiếng Anh và tiếng Trung miễn phí

Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng

Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone

BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động (Lưu ý: những chuyên viên tư vấn từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc đó trong tháng sẽ được kí hợp đồng chính thức với công ty)

Teambuilding hàng năm

Phụ cấp gửi xe

Thử việc full 100% lương

Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên sau khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/Xuất Khẩu/...

