Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255
- 257 Hùng Vương, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam, Thanh Khê, Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B)
Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn (ưu tiên Sale B2B)
Chủ động trang bị laptop cá nhân
Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn
Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt
Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (10.000.000 cho level C0) + % Hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + Thưởng
Lương cơ bản
% Hoa hồng trên doanh thu
Thưởng
Được tham gia các lớp học tiếng Anh và tiếng Trung miễn phí
Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng
Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động (Lưu ý: những chuyên viên tư vấn từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc đó trong tháng sẽ được kí hợp đồng chính thức với công ty)
Teambuilding hàng năm
Phụ cấp gửi xe
Thử việc full 100% lương
Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên sau khi trở thành nhân viên chính thức của công ty
Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa
Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/Xuất Khẩu/...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
