Tuyển Sale Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: báo chí, digital marketing, dự phòng và xử lý khủng hoảng truyền thông..., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Liên lạc, trao đổi với các đơn vị khách hàng, đối tác, vendor...

Dựng kế hoạch truyền thông

Triển khai kế hoạch truyền thông

Kết nối nhân sự, phòng ban liên quan cùng triển khai kế hoạch truyền thông

Đo lường, báo cáo hiệu quả công việc cho khách hàng và cấp quản lý trực tiếp

Process thủ tục, giấy tờ có liên quan (báo giá, kế hoạch truyền thông, hợp đồng, thỏa thuận, báo cáo, biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán...)

Tìm kiếm khách hàng mới

Yêu Cầu Công Việc

Tôn trọng deadline

Trung thực, nhanh nhẹn, có laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng và ngoại ngữ (tiếng Anh) ở mức khá trở lên

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt

Kỹ năng phân bổ, điều phối nhân sự tốt

Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí Account Executive hoặc các vị trí tương đương là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 12 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

