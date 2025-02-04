Tuyển Sale Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: báo chí, digital marketing, dự phòng và xử lý khủng hoảng truyền thông..., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Liên lạc, trao đổi với các đơn vị khách hàng, đối tác, vendor...
Dựng kế hoạch truyền thông
Triển khai kế hoạch truyền thông
Kết nối nhân sự, phòng ban liên quan cùng triển khai kế hoạch truyền thông
Đo lường, báo cáo hiệu quả công việc cho khách hàng và cấp quản lý trực tiếp
Process thủ tục, giấy tờ có liên quan (báo giá, kế hoạch truyền thông, hợp đồng, thỏa thuận, báo cáo, biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán...)
Tìm kiếm khách hàng mới

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tôn trọng deadline
Trung thực, nhanh nhẹn, có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng và ngoại ngữ (tiếng Anh) ở mức khá trở lên
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt
Kỹ năng phân bổ, điều phối nhân sự tốt
Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí Account Executive hoặc các vị trí tương đương là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P1501, Toà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

