Tuyển Sale Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen
- Hà Nội: báo chí, digital marketing, dự phòng và xử lý khủng hoảng truyền thông..., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Liên lạc, trao đổi với các đơn vị khách hàng, đối tác, vendor...
Dựng kế hoạch truyền thông
Triển khai kế hoạch truyền thông
Kết nối nhân sự, phòng ban liên quan cùng triển khai kế hoạch truyền thông
Đo lường, báo cáo hiệu quả công việc cho khách hàng và cấp quản lý trực tiếp
Process thủ tục, giấy tờ có liên quan (báo giá, kế hoạch truyền thông, hợp đồng, thỏa thuận, báo cáo, biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán...)
Tìm kiếm khách hàng mới
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhanh nhẹn, có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng và ngoại ngữ (tiếng Anh) ở mức khá trở lên
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt
Kỹ năng phân bổ, điều phối nhân sự tốt
Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí Account Executive hoặc các vị trí tương đương là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
