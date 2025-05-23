Tuyển Sale Marketing CÔNG TY TNHH WISHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư PROSPER - shophouse, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Marketing:

Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu xu hướng tiêu dùng.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (cả trực tuyến và ngoại tuyến).

Quản lý nội dung truyền thông: mạng xã hội, trang web, email marketing, v.v.

Theo dõi hiệu suất của chiến dịch và tối ưu hóa các hoạt động marketing.

Sales:

Xác định và phát triển cơ hội khách hàng mới.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng và hoàn tất giao dịch.

Theo dõi tiến độ giao hàng, trạng thái thanh toán và cung cấp hỗ trợ sau bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nhiệt huyết và đam mê trong lỉnh vực thời trang trong và ngoài nước

Ưu tiên ứng viên chuyên ngành marketing hoặc quảng cáo , tạo điều kiện cho ứng viên làm việc “bán thời gian” và sinh viên chuyên ngành Marketing

Tại CÔNG TY TNHH WISHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia và đào tạo với những khóa học chuyên sâu

Lương thưởng cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn

Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WISHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.