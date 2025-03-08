Tuyển Sale Marketing Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Mức lương cứng 10

- 12triệu/tháng + thưởng KPI, tổng thu nhập upto 17triệu/tháng

- Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Hưởng đầy đủ chế độ lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, sinh nhật

- Tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Công ty có hỗ trợ bữa ăn trưa tại cateen

- Review lương định kỳ 1 năm/lần, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

I. SALE (70%)
1.1 Phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng:
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng thông qua các kênh: online và offline, tư vấn, chốt sales và triển khai ký kết, theo dõi hợp đồng (nếu có).
- Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng của khách hàng (đặt bàn, đặt phòng và các dịch vụ khác của Khách sạn).
- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận của Khách sạn để lên ý tưởng và tổ chức triển khai các sự kiện theo đơn đặt hàng của khách hàng (hội thảo, sinh nhật, v.v…).
1.2 Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các đối tác và khách hàng hiện hữu:
- Xây dựng kế hoạch và ngân sách chăm sóc khách hàng
- Triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng theo kế hoạch và ngân sách đã được duyệt.
- Theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình lưu trú, sử dụng dịch vụ tại Khách sạn.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan, giải đáp thắc mắc, khiếu nại, phản hồi từ khách hàng và đưa ra giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ.
- Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác (TA - đại lý du lịch, OTA - các đại lý online, và các công ty tổ chức sự kiện,…).
- Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng của Khách sạn.
II. MARKETING (25%)
- Xây dựng kế hoạch và ngân sách marketing
- Tổ chức triển khai các hoạt động, chiến dịch marketing của Khách sạn theo kế hoạch và ngân sách được duyệt (các chương trình khuyến mãi, quà tặng, sự kiện,…).
- Quản lý nội dung website, các kênh truyền thông mạng xã hội của khách sạn
- Làm việc với bộ phận media (nội bộ hoặc thuê ngoài) để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm, các nội dung truyền thông online/ offline của Khách sạn.
- Thực hiện các báo cáo công việc liên quan và thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Quản lý (5%)

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh khách sạn
- Có kiến thức khái quát về marketing, đặc biệt là Digital
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
- Kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt
- Kỹ năng content marketing

Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 17 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 15, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

