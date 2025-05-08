Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận data (lead) từ bộ phận Marketing, thực hiện gọi điện thoại xác minh nhu cầu của khách hàng.
Chuyển tiếp thông tin khách hàng có nhu cầu cho bộ phận Kinh doanh qua Zalo hoặc phần mềm CRM.
Cập nhật, quản lý và rà soát đội Coreteam theo từng dự án được phân công.
Cập nhật báo cáo công việc hằng ngày, hằng tháng và hằng quý.
Xuất báo cáo tình trạng lead Marketing khi có yêu cầu từ cấp trên.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để cập nhật báo cáo thống kê giao dịch khi phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm từ trên 6 tháng trở lên
Nữ, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.
Thành thạo Excel.
Giao tiếp nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-10 triệu, tùy theo năng lực.
Thưởng theo chính sách công ty (thưởng hiệu suất, thưởng dự án...).
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường năng động, thoải mái, Genz

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà sân tập Golf Him Lam - Ba Son, 234 Ngô Tất T, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

