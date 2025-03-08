Tuyển Sale Marketing Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm. Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc. Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Làm việc với các bên để vận hành homestay trơn tru

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, giao nhận, đổi trả sản phẩm.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về chính sách, quy định của công ty.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Báo cáo tình hình xử lý các vấn đề của khách hàng cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm về homestay, airbnb là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn

