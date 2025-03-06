Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc Tham gia BHXH, BHYT,... theo quy định của công ty Chế độ đào tạo, nghỉ mát, thưởng lễ tết,... theo quy định của công ty Được mua nội thất với giá ưu đãi, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường, khách hàng
Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch marketing
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ở các vị trí liên quan 01 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Nhanh nhẹn, tư duy logic
Biết Tiếng Anh là một lợi thế
Khả năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Nhanh nhẹn, tư duy logic
Biết Tiếng Anh là một lợi thế
Khả năng giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI