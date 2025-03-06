Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc Tham gia BHXH, BHYT,... theo quy định của công ty Chế độ đào tạo, nghỉ mát, thưởng lễ tết,... theo quy định của công ty Được mua nội thất với giá ưu đãi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, khách hàng
Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch marketing
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở các vị trí liên quan 01 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Nhanh nhẹn, tư duy logic
Biết Tiếng Anh là một lợi thế
Khả năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 484, Tờ bản đồ số 05, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

