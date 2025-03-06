Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc Tham gia BHXH, BHYT,... theo quy định của công ty Chế độ đào tạo, nghỉ mát, thưởng lễ tết,... theo quy định của công ty Được mua nội thất với giá ưu đãi, Quận 2

Nghiên cứu thị trường, khách hàng

Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch marketing

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng

Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm ở các vị trí liên quan 01 năm trở lên

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Nhanh nhẹn, tư duy logic

Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Khả năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

