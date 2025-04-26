Tuyển Sale Marketing Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16/30 Trần Thiện Chánh, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mở rộng mạng lưới đại lý / cộng tác viên tuyển sinh. Hỗ trợ, phối hợp với các đối tác trong công tác tuyển sinh

Liên hệ, đàm phán và ký kết hợp tác với các đối tác tiềm năng trong nước.

Phát triển mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy tệp khách hàng giới thiệu

Thiết lập quan hệ với các cơ quan, trường học, tổ chức liên quan phục vụ cho công tác tuyển sinh tại HCM và các tỉnh, thành phố lân cận

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyển sinh tại địa phương như hội thảo, seminar, tư vấn hướng nghiệp,…

Phân tích thị trường giáo dục và xu hướng du học tại từng khu vực/địa phương.

Nắm bắt nhu cầu, hành vi và mối quan tâm của học sinh/sinh viên và phụ huynh.

Đề xuất chiến lược thâm nhập thị trường mới và cải tiến phương thức tiếp cận khách hàng.

Đề xuất và tham gia thực hiện các kế hoạch truyền thông, quảng bá chương trình du học qua các kênh online/offline.

Hỗ trợ. tham gia sản xuất nội dung (bài viết, video, hình ảnh) để hỗ trợ hoạt động marketing, tuyển sinh.

Hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo, ngày hội tư vấn du học tại các trường, trung tâm hoặc online.

Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các công việc khác do Quản lý giao phó

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp tốt

Đã có kinh nghiệm kinh doanh/bán hàng/ tư vấn tuyển sinh/phát triển thị trường,... trong lĩnh vực giáo dục, hoặc tại các trung tâm ngoại ngữ; ưu tiên có kinh nghiệm về du học, giáo dục

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, kết nối mối quan hệ.

Tự tin giao tiếp, đàm phán trong công việc. Có khả năng tìm kiếm, kết nối và duy trì các mối quan hệ với đối tác.

Tính chủ động trong công việc, nắm bắt công việc nhanh.

Tại Công ty TNHH Ni Hao Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương 1 năm/ lần

Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN) và các hoạt động thường niên: Hiếu hỉ, sinh nhật, team building, year and party,..

Cơ hội mở rộng những mối quan hệ tốt trong môi trường làm việc tiếp xúc với tập khách hàng ở nhiều ngành nghề và những chuyên gia trong lĩnh vực.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Cơ hội học tập Tiếng Trung miễn phí, ưu đãi các khóa học tại các Trung tâm/công ty thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ni Hao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin