Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Dương ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Medicare Tuyển dụng GẤP Sale Kênh tiêu dùng

Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán

Nhận KPI doanh số từ QLBH, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số

Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng cùng QLBH

Các công việc khác theo sự phân công của QLBH

Khu vực làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale là 1 lợi thế, chấp nhận đào tạo

Ưu tiên Chạy các cửa hàng Mẹ & bé, siêu thị, nhà thuốc, quầy thuốc.

Chịu khó, kiên trì, quyết tâm

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 25 triệu đến 60 triệu +++

Tham gia BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Thưởng lễ tết theo quy định nhà nước

Thưởng các ngày Lễ, Tết, nghỉ phép 12 ngày /năm

Quà tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền.

Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.

Được cấp phát đồng phục, thẻ tên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.