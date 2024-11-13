Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Bình Dương ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Medicare Tuyển dụng GẤP Sale Kênh tiêu dùng
Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán
Nhận KPI doanh số từ QLBH, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số
Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng cùng QLBH
Các công việc khác theo sự phân công của QLBH
Khu vực làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale là 1 lợi thế, chấp nhận đào tạo
Ưu tiên Chạy các cửa hàng Mẹ & bé, siêu thị, nhà thuốc, quầy thuốc.
Chịu khó, kiên trì, quyết tâm
Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 25 triệu đến 60 triệu +++
Tham gia BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày Lễ, Tết, nghỉ phép 12 ngày /năm
Quà tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền.
Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.
Được cấp phát đồng phục, thẻ tên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 232/2 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

