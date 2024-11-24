Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các khách hàng, thị trường có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng nước giải khát qua data, fb, gg

Làm việc với khách hàng và tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

Phối hợp với quản lí và sale để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng như yêu cầu, tiến độ, chất lượng và chi phí theo hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên đại học năm 4, sinh viên đang chờ bằng, mới tốt nghiệp.

Yêu cầu: Nắm vững kiến thức về incoterms; Thành thạo vi tính văn phòng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh nói, viết thành thạo

Ưu điểm: Biết tiếng Trung

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom Thì Được Hưởng Những Gì

Đi công tác nước ngoài và tham gia các hội chợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

