Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm các khách hàng, thị trường có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng nước giải khát qua data, fb, gg
Làm việc với khách hàng và tư vấn về sản phẩm, dịch vụ
Phối hợp với quản lí và sale để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng như yêu cầu, tiến độ, chất lượng và chi phí theo hợp đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Sinh viên đại học năm 4, sinh viên đang chờ bằng, mới tốt nghiệp.
Yêu cầu: Nắm vững kiến thức về incoterms; Thành thạo vi tính văn phòng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh nói, viết thành thạo
Ưu điểm: Biết tiếng Trung
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom Thì Được Hưởng Những Gì
Đi công tác nước ngoài và tham gia các hội chợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
