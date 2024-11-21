Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 7, Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển, vận tải:

- Quản lý dự án vận chuyển mặt hàng ghép toàn quốc

- Tư vấn và thuyết phục KH sử dụng dịch vụ vận tải của Công ty, chủ yếu là hàng từ Nam ra Bắc:

Đi thẳng từ Nam ra Bắc cho các dòng xe từ 8T trở lên tới xe đầu kéo

Đi ghép với các hàng hiện có của Công ty tại Miền Nam để ra Miền Bắc.

- Phát triển mạng lưới khách hàng mới và duy trì quan hệ đối với những khách hàng hiện có

- Thúc đẩy doanh số bán hàng

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công công việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực Kinh Doanh Cước vận chuyển nội địa hoặc lĩnh vực liên quan vận chuyển.

- Nam/ Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các khối ngành Kinh tế có chuyên ngành phù hợp.

- Năng động, có khả năng thuyết phục, chủ động trong công việc,

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word, ...)

Tại Công Ty TNHH A Sóc Thì Được Hưởng Những Gì

- Trung bình thu nhập: Từ 8 triệu -20 triệu/tháng (Lương cơ bản + hoa hồng doanh thu)

- thu nhập không giới hạn (Nếu doanh số tốt sẽ được bổ nhiệm làm trưởng nhóm kinh doanh)

- Lộ trình tăng lương 6 tháng/1 lần, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm

- Đóng BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết đầy đủ, làm T2-T7 giờ hành chính

- Môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH A Sóc

