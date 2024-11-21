Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH A Sóc
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH A Sóc

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công Ty TNHH A Sóc

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 7, Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển, vận tải:
- Quản lý dự án vận chuyển mặt hàng ghép toàn quốc
- Tư vấn và thuyết phục KH sử dụng dịch vụ vận tải của Công ty, chủ yếu là hàng từ Nam ra Bắc:
Đi thẳng từ Nam ra Bắc cho các dòng xe từ 8T trở lên tới xe đầu kéo
Đi ghép với các hàng hiện có của Công ty tại Miền Nam để ra Miền Bắc.
- Phát triển mạng lưới khách hàng mới và duy trì quan hệ đối với những khách hàng hiện có
- Thúc đẩy doanh số bán hàng
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công công việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực Kinh Doanh Cước vận chuyển nội địa hoặc lĩnh vực liên quan vận chuyển.
- Nam/ Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các khối ngành Kinh tế có chuyên ngành phù hợp.
- Năng động, có khả năng thuyết phục, chủ động trong công việc,
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word, ...)

Tại Công Ty TNHH A Sóc Thì Được Hưởng Những Gì

- Trung bình thu nhập: Từ 8 triệu -20 triệu/tháng (Lương cơ bản + hoa hồng doanh thu)
- thu nhập không giới hạn (Nếu doanh số tốt sẽ được bổ nhiệm làm trưởng nhóm kinh doanh)
- Lộ trình tăng lương 6 tháng/1 lần, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm
Lộ trình tăng lương 6 tháng/1 lần,
- Đóng BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết đầy đủ, làm T2-T7 giờ hành chính
- Môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH A Sóc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH A Sóc

Công Ty TNHH A Sóc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-logistics-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job254458
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Tuyển Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 0.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 0.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH A Sóc
Tuyển Sales Logistics thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH A Sóc
Hạn nộp: 15/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 22 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 92 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Tuyển Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 0.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nam Vạn Long(BD)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 0.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH A Sóc
Tuyển Sales Logistics thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH A Sóc
Hạn nộp: 15/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất