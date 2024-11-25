Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 tháp A tòa Sông Đà, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

• Phát triển mẫu vải mẫu phụ liệu liên quan đến sản xuất may mặc

• Phát triển mẫu mã in/ thêu

• Các công việc khác liên quan đến mua hàng và quản lý sản xuất

• Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn công việc bài bản, chuyên nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

• Đang học năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

• Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

• Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng team work

• Chủ động và có trách nhiệm với công việc

• Hăng hái, cầu tiến, ham học hỏi, sáng tạo...

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo công viêc

• Hỗ trợ vé xe, tham gia các hoạt động của công ty

• Cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức sau từ 1-3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

