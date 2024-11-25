Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 tháp A tòa Sông Đà, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

• Phát triển mẫu vải mẫu phụ liệu liên quan đến sản xuất may mặc
• Phát triển mẫu mã in/ thêu
• Các công việc khác liên quan đến mua hàng và quản lý sản xuất
• Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn công việc bài bản, chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đang học năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
• Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
• Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng team work
• Chủ động và có trách nhiệm với công việc
• Hăng hái, cầu tiến, ham học hỏi, sáng tạo...

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo công viêc
• Hỗ trợ vé xe, tham gia các hoạt động của công ty
• Cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức sau từ 1-3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

