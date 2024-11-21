Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 699/7 Lê Thị Riêng, Quận 12, TpHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận khách hàng từ phòng Marketing, tư vấn và chăm sóc khách hàng có sẵn, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải, logistics.

Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ vận tải, logistics, và vận chuyển hàng hóa đa dạng của công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ, đề xuất các chiến lược mở rộng thị trường và gia tăng tệp khách hàng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như điều phối, vận hành để đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải tốt nhất.

Theo dõi, phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải, logistics để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh, doanh số và các chỉ tiêu KPI theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sẽ được công ty đào tạo chi tiết khi vào làm việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng để hỗ trợ công việc kinh doanh.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

Năng động, nhiệt tình, cầu tiến, và sẵn sàng học hỏi.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về logistics và vận tải.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 10 - 30 triệu (theo doanh số và hiệu quả công việc).

Được đào tạo chuyên sâu về dịch vụ vận tải và kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Lead, Trưởng phòng kinh doanh dựa trên năng lực và kết quả công việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm cùng đồng nghiệp.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS

