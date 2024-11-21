Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Paldo Vina

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Duy Tân, tòa IDMC, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

1. Xuất khẩu
Nhận đơn hàng, lên yêu cầu sản xuất gửi nhà máy, theo dõi tiến độ đơn hàng
Liên hệ forwarder kế hoạch book tàu, đóng hàng, làm thủ tục hải quan
Chuẩn bị chứng từ xuất khẩu gửi khách hàng
2. Nhập khẩu
Gửi đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ đơn hàng
Liên hệ forwarder làm thủ tục hải quan, trả hàng về kho đúng tiến độ
3. Khác
Lập báo cáo liên quan đến doanh thu – chi phí theo yêu cầu của trưởng phòng và các phòng ban liên quan
Thanh toán chi phí hàng tháng phát sinh
Các công việc khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo yêu cầu của trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Xuất Nhập khẩu... hoặc các chuyên ngành phù hợp khác
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm xuất nhập khẩu ngành hàng thực phẩm
Có hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa
Có ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Yêu cầu tiếng anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập theo năng lực (thỏa thuận khi phỏng vấn)
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.
• Làm việc 8 h/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty.
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi: Tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, khám sức khoẻ định kỳ, mua hàng nội bộ, tặng quà dịp Lễ tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

