Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Duy Tân, tòa IDMC, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

1. Xuất khẩu

Nhận đơn hàng, lên yêu cầu sản xuất gửi nhà máy, theo dõi tiến độ đơn hàng

Liên hệ forwarder kế hoạch book tàu, đóng hàng, làm thủ tục hải quan

Chuẩn bị chứng từ xuất khẩu gửi khách hàng

2. Nhập khẩu

Gửi đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ đơn hàng

Liên hệ forwarder làm thủ tục hải quan, trả hàng về kho đúng tiến độ

3. Khác

Lập báo cáo liên quan đến doanh thu – chi phí theo yêu cầu của trưởng phòng và các phòng ban liên quan

Thanh toán chi phí hàng tháng phát sinh

Các công việc khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo yêu cầu của trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Xuất Nhập khẩu... hoặc các chuyên ngành phù hợp khác

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm xuất nhập khẩu ngành hàng thực phẩm

Có hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa

Có ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Yêu cầu tiếng anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập theo năng lực (thỏa thuận khi phỏng vấn)

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.

• Làm việc 8 h/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty.

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Được hưởng các chế độ phúc lợi: Tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, khám sức khoẻ định kỳ, mua hàng nội bộ, tặng quà dịp Lễ tết, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

