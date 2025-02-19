Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

I. Mô tả công việc

- Lên đơn hàng cho khách hàng:

+ Nhận đơn hàng từ kinh doanh hoặc từ khách hàng trực tiếp;

+ Theo dõi hàng tồn kho;

+ Lập đơn hàng trên Misa và Base.

- Theo dõi công nợ khách hàng:

+ Xuất hóa đơn cho khách;

+ Chốt công nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng với khách;

+ Theo dõi bảng kê công nợ của khách hàng.

- Theo dõi hàng tồn kho:

+ Hàng sản xuất: hàng ngày theo dõi tồn kho, cân đối và trao đổi với kinh doanh để lên đơn cho khách;

+ Hàng thương mại (cốc + lắp): Theo dõi tồn kho, đặt hàng trực tiếp với P.mua hàng (đề xuất qua base).

- Điều vận hàng hóa: Kết hợp với kế toán bán hàng, bộ phận giao nhận và bộ phận kho để xác nhận đơn hàng cần giao cho khách đi trong ngày, chủ động có phương án hợp lý.

- Điều vận hàng hóa:

- Theo dõi hồ sơ, giấy tờ:

+ Theo dõi và lưu trữ thủ tục giấy tờ, hợp đồng mua bán đối với từng khách hàng (nếu có);

+ Lập giấy tờ và lưu trữ: biên bản giao nhận, giấy tờ đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán...;

+ Lập biên bản với sự việc xảy ra như: khách báo hàng lỗi...