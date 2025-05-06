Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

• Xây dựng và hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn, biểu mẫu về quản lý môi trường (EMS) và an toàn lao động.

• Đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về môi trường và an toàn.

• Kiểm tra, giám sát và đề xuất các công cụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý HSE.

• Đánh giá tác động môi trường (EIA), theo dõi và đề xuất các biện pháp khắc phục rủi ro.

• Phân tích, nhận diện và đánh giá rủi ro liên quan đến thiết bị, con người, đề xuất phương án kiểm soát tối ưu.

• Báo cáo và đánh giá các tình huống HSE phát sinh, từ đó phối hợp xử lý kịp thời.

• Giám sát và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an toàn trong môi trường làm việc.

• Quản lý và triển khai hiệu quả hệ thống ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trong hoạt động sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí, Tự động hóa, Môi trường, Sản xuất, Điện tử...

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, 14001, 45001.

• Tiếng Anh giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết cơ bản.

• Tố chất cá nhân: Nhiệt huyết, chủ động, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

