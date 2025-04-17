Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 863 Giai Phong Str, Giap Bat Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Hỗ trợ kinh doanh B2C: Thực hiện các công việc hành chính, báo cáo, phân tích dữ liệu và theo dõi tiến độ công việc để hỗ trợ khối kinh doanh bán lẻ.

• Phân tích & Báo cáo: Tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu bán hàng; lập bảng biểu, dashboard để theo dõi hiệu quả kinh doanh.

• Điều phối công việc: Là đầu mối liên lạc giữa khối kinh doanh bán lẻ và các phòng ban liên quan; soạn thảo văn bản, ghi chép cuộc họp và theo dõi deadline.

• Quản lý dữ liệu: Quản lý tài liệu từ hãng, cập nhật thông tin sản phẩm và theo dõi tiến độ đơn hàng.

• Hỗ trợ bán hàng & đơn hàng: Phối hợp xử lý đơn hàng, điều chuyển hàng hóa, báo giá sản phẩm và cập nhật tình trạng đơn hàng.

• Hỗ trợ đào tạo: Chuẩn bị tài liệu đào tạo và sắp xếp các buổi đào tạo nội bộ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thống kê, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan

• Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ cao cấp, lifestyle, home living, thời trang, beauty

• Tiếng Anh thành thạo: Đọc – hiểu tài liệu hãng, trả lời email, xử lý thông tin invoice & tài liệu quốc tế

• Chủ động, ngăn nắp, cẩn thận và làm việc có logic hệ thống. Có khả năng tổng hợp & trình bày thông tin rõ ràng, linh hoạt giao tiếp trong phối hợp đa phòng ban

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam

