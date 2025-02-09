Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SX TM DV VINA HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương & thu nhập không giới hạn 9/ 15/ 20tr/tháng (tùy theo năng lực). - Nghỉ chế độ, nghỉ phép năm. - Phụ cấp cơm trưa, BHXH theo quy định. - Sẽ được hướng dẫn đào tạo về các kĩ năng về bán hàng, tâm lý khách hàng, marketing... - Thưởng theo mục tiêu doanh số & thưởng lương tháng 13 theo chính sách nhân sự hiện hành. - Được hỗ trợ khác mới mới từ các nền tảng marketing online của công ty trong thời gian thử việc., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Khai thác, tìm kiếm khách hàng mới dựa trên các nền tảng marketing online (website, fanpage của công ty, các diễn đàn, hội nhóm kinh doanh có liên quan)

- Liên hệ, tư vấn các sản phẩm mới đến các khách hàng đang có nhu cầu & đàm phán, kí kết hợp đồng với khách hàng.

- Thực hiện công tác chăm sóc bán hàng và sau bán hàng, cập nhật thông tin KH, duy trì mối quan hệ với KH.

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22-28

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, và chịu áp lực.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing, sales online, đã làm qua công việc sáng tạo nội dung.

- Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc, có kiến thức về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan đến các ngành kinh tế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing, sales online, đã làm qua công việc sáng tạo nội dung

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV VINA HT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV VINA HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin