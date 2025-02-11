Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

A. Mục đích (tóm tắt về tính chất công việc, cấp bậc và lý do cần có vị trí này)

• Theo dõi hoạt động bán hàng để đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất và hàng hóa chất lượng.

• Phối hợp với team Việt Nam và Trung Quốc theo dõi tình trạng đơn hàng mẫu từ khi bắt đầu đến khi giao hàng.

B. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính (danh sách các nhiệm vụ theo thứ tự quan trọng hoặc thời gian sử dụng)

• Xây dựng & Duy trì mối quan hệ với khách hàng

• Cung cấp thông tin kịp thời, liên lạc & theo dõi những yêu cầu của khách hàng.

• Theo dõi mẫu phát triển với các nhà máy tại Việt Nam và Trung Quốc

• Quảng bá danh mục/ mặt hàng của Compass.

• Giới thiệu khách hàng về sản phẩm của Compass.

• Báo giá cho khách hàng.

• Gửi mẫu cho khách hàng.

• Theo dõi đơn hàng với các đồng nghiệp ở nước ngoài (trợ lý, bán hàng và sản xuất) hàng ngày

• Báo cáo cập nhật tiến độ cho trưởng phòng kinh doanh tại Việt Nam về các thách thức/cơ hội.

• Hỗ trợ và phối hợp với nhân viên bán hàng khi họ không có mặt tại văn phòng hoặc đi công tác.

• Trao đổi, làm việc với bộ phận sản xuất để cập nhật trạng thái mẫu hoặc đơn hàng số lượng lớn hàng ngày.