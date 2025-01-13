Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Nam Định: Một phần lô C4 và một phần các lô C3+C7+C8, KCN Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lãnh đạo và quản lý nhóm tài chính, bồi dưỡng năng lực của các thành viên trong nhóm và thúc đẩy nhiệt huyết làm việc của nhóm

2. Hoàn thành các nhiệm vụ chính và quản lý công ty để tránh rủi ro về thuế

3. Tiến hành phân tích và dự báo chuyên sâu về tình hình tài chính của công ty, đồng thời hỗ trợ ra quyết định và tư vấn chiến lược cho ban quản lý

4. Cải thiện lợi nhuận của công ty thông qua kiểm soát chi phí và giảm chi phí, bao gồm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí hoạt động, v.v.

5. Đảm bảo tính đầy đủ và sử dụng hiệu quả các quỹ của công ty, bao gồm quản lý dòng tiền, dự báo vốn và quản lý quan hệ ngân hàng, v.v.

6. Đảm bảo lập báo cáo tài chính chính xác và nộp đúng hạn, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v.

7. Sử dụng hiệu quả ERP tài chính và dữ liệu hệ thống khác để đánh giá tình hình kinh doanh của từng phòng ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đã có kinh nghiệm làm CFO

2. Bằng cử nhân trở lên chuyên ngành có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin