Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng văn phòng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ về nội dung và post lên các kênh social media của công ty: Facebook, YouTube, TikTok;

Hỗ trợ quản lý các trang mạng xã hội của Công ty và phát triển các trang, tăng tương tác;

Biên tập, cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh/video từ những nguồn có sẵn;

Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích mảng tin tức, thể thao hoặc mảng giải trí;

Sử dụng được Adobe Photoshop hoặc Adobe Premiere;

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm với công việc;

Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, 4 có thể thực tập được fulltime (trong vòng 03 tháng).

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 1.000.000 vnđ/ tháng

Được hướng dẫn kỹ năng biên tập và dựng video chuyên nghiệp, nắm bắt chính sách và thuật toán của Facebook, và học cách xây dựng nội dung hiệu quả.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức.

Được xác nhận thực tập sau khi kết thúc thực tập theo quy định.

Được ưu tiên tuyển dụng vào nguồn nhân lực chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

