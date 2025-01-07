Tuyển Social Media GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

Mức lương 300 - 400 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 938 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà Nội

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 300 - 400 USD

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty

Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Open cho các bạn dưới 01 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng, nền tảng thẩm mỹ tốt

Gửi kèm thông tin portfolio các sản phẩm hình ảnh, video đã từng sản xuất

Quyền lợi

Làm việc 05 ngày/tuần, từ thứ 2 – thứ 6.

Tại GoodFood Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoodFood Co.,Ltd

