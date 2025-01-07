Tuyển Social Media GoodFood Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại GoodFood Co.,Ltd
- Hà Nội: 938 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà Nội
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 300 - 400 USD
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty
Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok
Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn
Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng, nền tảng thẩm mỹ tốt
Gửi kèm thông tin portfolio các sản phẩm hình ảnh, video đã từng sản xuất
Quyền lợi
Làm việc 05 ngày/tuần, từ thứ 2 – thứ 6.
Tại GoodFood Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoodFood Co.,Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
