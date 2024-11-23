Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
- Hồ Chí Minh: 63, 65, 67 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Chi phí Tạo mã bài viết và mã nhà cung cấp
Tải lên PO lớn, kiểm tra giá, điều khoản tín dụng và thời hạn giảm giá trước khi tải lên
Tải chiến dịch quảng cáo lên SAP và kiểm tra kết quả trong PDW
Kiểm tra các khoản giảm giá so với hợp đồng và tải lên SAP
Kiểm tra chéo & xác minh bán vào, bán ra để xác nhận số tiền giảm giá giữa Nhà cung cấp, Hàng hóa, đội BI
Các nhiệm vụ đột xuất khác liên quan đến sản phẩm, nhà cung cấp và cơ sở dữ liệu khuyến mãi
Những công việc khác được giao bởi Quản lý Trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản trị Ngành hàng, Kế toán, hoặc Quản lý dữ liệu.
Kỹ năng excel tốt, có kinh nghiệm với SAP
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Thể hiện khả năng học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm tích cực.
Tự khởi đầu, học hỏi nhanh, sẵn sàng đón nhận thử thách và có khả năng làm việc theo thời gian.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc
Phụ cấp đa dạng
15 ngày phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Mua bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
