Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63, 65, 67 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Chi phí Tạo mã bài viết và mã nhà cung cấp

Tải lên PO lớn, kiểm tra giá, điều khoản tín dụng và thời hạn giảm giá trước khi tải lên

Tải chiến dịch quảng cáo lên SAP và kiểm tra kết quả trong PDW

Kiểm tra các khoản giảm giá so với hợp đồng và tải lên SAP

Kiểm tra chéo & xác minh bán vào, bán ra để xác nhận số tiền giảm giá giữa Nhà cung cấp, Hàng hóa, đội BI

Các nhiệm vụ đột xuất khác liên quan đến sản phẩm, nhà cung cấp và cơ sở dữ liệu khuyến mãi

Những công việc khác được giao bởi Quản lý Trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản trị Ngành hàng, Kế toán, hoặc Quản lý dữ liệu.

Kỹ năng excel tốt, có kinh nghiệm với SAP

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Thể hiện khả năng học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm tích cực.

Tự khởi đầu, học hỏi nhanh, sẵn sàng đón nhận thử thách và có khả năng làm việc theo thời gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương thử việc

Tham gia BHXH full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc

Phụ cấp đa dạng

15 ngày phép/ năm

Thưởng KPI, Lễ, Tết

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Mua bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin