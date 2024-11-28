Tuyển Tài chính Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp Phú Minh

- Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích và đánh giá triển vọng kinh tế thế giới
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật và nắm bắt được các số liệu kinh tế vĩ mô (GDP, Inflation, PMI, Employment rate,...) cũng như các tin tức chính trị có liên quan, ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước có tầm ảnh hưởng lớn tới kinh tế thế giới như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản.
- Nắm được chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của các các nước kể trên.
- Thực hiện báo cáo định kì hàng tháng đánh giá, cập nhật triển vọng kinh tế của các nước kể trên
2. Phân tích và đánh giá triển vọng kinh tế trong nước
- Cập nhật số liệu kinh tế vĩ mô (GDP, Inflation, PMI, Industrial Production,...) định kì hàng tháng
- Nắm được chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong nước.
- Thực hiện báo cáo định kì hàng tháng đánh giá, cập nhật triển vọng kinh tế trong nước
- Đưa ra khuyến nghị đối với lớp tài sản phù hợp để đầu tư trong từng thời kì.
3. Ngành và các doanh nghiệp trong ngành
- Thực hiện phân tích ngành đối với ngành mới mà phòng tài chính chưa tiếp cận. (các yếu tố ảnh hưởng tới cung cầu ngành, quy trình sản xuất, phân tích PEST, Five forces, Critical Success Factors)
- Thường xuyên cập nhật thông tin, đánh giá lại triển vọng ngành định kì.
- Phân tích các doanh nghiệp trong ngành (vị thế doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, SWOT analysis, phân tích chỉ số tài chính, kế hoạch kinh doanh) định giá và đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp thuộc ngành mà nhân viên phụ trách.
- Thường xuyên cập nhật thông tin doanh nghiệp và định giá lại doanh nghiệp khi có sự kiện trọng yếu. Cập nhật kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà nhân viên phụ trách định kỳ hàng quý.
4. Dự báo xu hướng giá nguyên vật liệu
- Cập nhật các thông tin, số liệu ảnh hưởng tới cung cầu của các loại nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất của công ty theo yêu cầu
- Dự báo xu hướng giá nguyên vật liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính/Độ tuổi: Nam/Nữ - Từ 25 tuổi trở lên
2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế.
Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc CFA lv1 là một lợi thế.
3. Tin học VP: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft office);
Có khả năng phân tích data là một lợi thế
4. Kinh nghiệm liên quan: Kinh nghiệm tối thiểu ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
5. Kiến thức chuyên môn: Nắm rõ các kiến thức về tài chính, kinh tế, kế toán
6. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục
- Kỹ năng quản lý sắp xếp thời gian
- Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng phần mềm
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và đối mặt áp lực
....
7. Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, chịu áp lực công việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
8. Yêu cầu khác: Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi
- Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính
Hàng ngày: Từ 8h00 -17h00, nghỉ trưa từ 11h45-13h30
Hàng tuần: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Thời gian nghỉ: Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định Công ty và NN
2. Được trang bị các phương tiện làm việc
Máy tính bàn, VPP, Bàn ghế làm việc
3. Lương, thưởng, phúc lợi Theo quy chế lương, thưởng của Công ty (Mã tài liệu: ...)
4. Đánh giá kết quả thực hiện công việc
Được cấp trên đánh giá KQTH công việc hàng tháng theo biểu mẫu ...
5. Đào tạo, phát triển Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn do cá nhân đềxuất hoặc Công ty cử đi học.
6. Thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Lường, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

