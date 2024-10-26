Tuyển Telemarketing Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Mediastep Software VN
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Mediastep Software VN

Telemarketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng thị trường Alibaba, online trên các nền tảng theo sự hướng dẫn của Leader.
Thực hiện các cuộc gọi liên hệ với khách hàng để giới thiệu về các dịch vụ công ty cung cấp, lọc dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Chuyển danh sách có nhu cầu tư vấn sang bộ phận chuyên viên kinh doanh cho việc tư vấn và chốt deal.
Báo cáo cho Leader về công việc hàng ngày, hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm các công việc tương tự như telesale, tìm kiếm thông tin khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh tự tìm kiếm khách hàng.
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
Biết sử dụng máy tính, internet.
Có tài khoản VCB chính chủ để nhận lương.
Không tuyển làm part-time.

Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + bonus, từ 10 triệu đến không giới hạn.
Teambuilding hàng năm.
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,....
Phụ cấp gửi xe.
Thử việc full 100% lương.
Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM. Nhân viên tại Hà Nội yêu cầu có máy tính để làm việc.
Công việc làm tại công ty, không đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mediastep Software VN

Công ty TNHH Mediastep Software VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

