Tuyển Telemarketing CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn... Hưởng lương trong thời gian đào tạo Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Lộ trình thăng tiến rõ ràng, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Liên hệ khách hàng đặt lịch hẹn cho khách theo data có sẵn
Hướng dẫn khách hàng tới địa điểm hẹn
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lí trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe
Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc
Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương là lợi thế

Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà Pearl, 05 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

