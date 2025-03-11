Tuyển Telemarketing CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
Hà Nội: Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Liên hệ khách hàng đặt lịch hẹn cho khách theo data có sẵn
Hướng dẫn khách hàng tới địa điểm hẹn
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lí trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe
Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc
Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương là lợi thế
Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
