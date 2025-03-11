Tuyển Telemarketing CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn... Hưởng lương trong thời gian đào tạo Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Lộ trình thăng tiến rõ ràng, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Liên hệ khách hàng đặt lịch hẹn cho khách theo data có sẵn

Hướng dẫn khách hàng tới địa điểm hẹn

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lí trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe

Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc

Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương là lợi thế

Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin