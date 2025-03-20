Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vinhomes Landmark, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Gọi điện cho khách hàng theo thông tin chương trình ưu đãi đặc biệt; mời khách hàng tham gia các buổi hội nghị, hội thảo du lịch được tổ chức tại quận 1 kèm tiệc trà bánh.
Không cần chốt sales; chỉ mời khách đến tham dự.
DATA do công ty cung cấp, không cần tìm kiếm thêm khách hàng ngoài.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên nam/nữ 9x, nhanh nhạy, cẩn thận; giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương
Có Data cá nhân là lợi thế
Có ít nhất 01 – 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Telemarketing/Telesales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Du lịch, Timeshare, Tài chính, BĐS, Thẩm mỹ...
Hiểu được sản phẩm, dịch vụ, quy trình và cách diễn giải để mời khách tham gia sự kiện
Có kỹ năng Thuyết phục
Không ngại khó, có tinh thần xây dựng, đóng góp cho môi trường startup là một lợi thế.
Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng Thu nhập: Từ 9 – 15tr/tháng (LCB + Phụ cấp + Thưởng theo hiệu suất)
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết để phục vụ cho công việc
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ và thoải mái.
12 ngày phép năm hưởng lương
Thưởng lương tháng 13, Lễ Tết theo quy định.
Đội ngũ marketing mạnh, chất lượng
Du lịch, team building hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
