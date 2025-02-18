Tuyển Telemarketing PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Telemarketing là vị trí tiếp thị qua điện thoại. Hoạt động này bao gồm nhiều công việc như giới thiệu, cung cấp các thông tin về dịch vụ sản phẩm cho khách hàng, tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ, đặt lịch hẹn và tư vấn bán hàng.

- Xây dựng kịch bản mô hình chăm sóc khách hàng.

- Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng theo danh sách được cung cấp.

- Theo dõi và tiếp nhận các cuộc gọi từ Hotline và trả lời tin nhắn KH kênh truyền thông: Zalo, Facebook, Instagram, Livechat, Website và các kênh social khác.

- Trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

- Hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ khách hàng, phản hồi và giải đáp thắc mắc của thành viên trong cộng đồng về sản phẩm hay các hoạt động bán hàng.