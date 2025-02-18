Tuyển Telemarketing PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

PPP Laser Clinic Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
PPP Laser Clinic Viet Nam

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4.1, tòa nhà Hà Phan, 17A Tôn Thất Tùng, Quận 1, TPHCM

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Telemarketing là vị trí tiếp thị qua điện thoại. Hoạt động này bao gồm nhiều công việc như giới thiệu, cung cấp các thông tin về dịch vụ sản phẩm cho khách hàng, tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ, đặt lịch hẹn và tư vấn bán hàng.
- Xây dựng kịch bản mô hình chăm sóc khách hàng.
- Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng theo danh sách được cung cấp.
- Theo dõi và tiếp nhận các cuộc gọi từ Hotline và trả lời tin nhắn KH kênh truyền thông: Zalo, Facebook, Instagram, Livechat, Website và các kênh social khác.
- Trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
- Hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ khách hàng, phản hồi và giải đáp thắc mắc của thành viên trong cộng đồng về sản phẩm hay các hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PPP Laser Clinic Viet Nam

PPP Laser Clinic Viet Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

