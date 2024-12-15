Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VCALLS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VCALLS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Gọi điện thoại theo data có sẵn, mời khách tham dự liệu trình chăm sóc da miễn phí tại Spa của công ty.
- Chăm sóc và push Khách hàng đến spa trải nghiệm dịch vụ.
- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhập thông tin lên hệ thống.
- Đảm bảo số lượng khách đến Spa.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các vị trí Telesales, Telemarketing các lĩnh vực Spa, Tài chính, Giáo dục, Chăm sóc Khách hàng...
• Có hành vi và tác phong làm việc, bao gồm cả việc tuân thủ thời gian, các chính sách/ quy trình và theo dõi kết quả đầu ra của công việc.
• Kỹ năng giao tiếp/thuyết phục Khách hàng tốt, nắm bắt thông tin nhanh.
• Có hành vi và tác phong làm việc, bao gồm cả việc tuân thủ thời gian, các chính sách/ quy trình và theo dõi kết quả đầu ra của công việc.
• Kỹ năng giao tiếp/thuyết phục Khách hàng tốt, nắm bắt thông tin nhanh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VCALLS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc : 08:30 – 18:00
- Nghỉ trưa: 12:00 – 13:30
- Mỗi tuần OFF 1 ngày
- LCB 7 triệu/tháng ++++, lương trung bình từ 10 -15 triệu, có thể hơn
- Xét tăng lương theo hiệu quả làm việc
- Chính sách thưởng theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường năng động và phát huy được năng lực của bản thân, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
- Nghỉ trưa: 12:00 – 13:30
- Mỗi tuần OFF 1 ngày
- LCB 7 triệu/tháng ++++, lương trung bình từ 10 -15 triệu, có thể hơn
- Xét tăng lương theo hiệu quả làm việc
- Chính sách thưởng theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường năng động và phát huy được năng lực của bản thân, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VCALLS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI