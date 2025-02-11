Tuyển Telemarketing CTY CỔ PHẦN MYSPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CTY CỔ PHẦN MYSPA
- Hồ Chí Minh: 8h30
- 17h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Lương cơ bản từ 6.000.000
- 7.000.000 Tổng thu nhập bao gồm bonus có thể đến 12.000.000 Được công ty cung cấp nguồn data. Không cần tự đi tìm kiếm data, không áp doanh số. Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng lễ, Tết, tham gia các hoạt động nội bộ, Team Building,.... Myspa luôn mở rộng cơ hội thăng tiến cho các thành viên., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xử lý nguồn data có sẵn từ công ty, gọi tư vấn, xác định yêu cầu và đưa qua cho sales làm việc tiếp nếu khách hàng tiềm năng.
Tiếp cận với khách hàng tiềm năng để thiết lập các cuộc gọi đủ điều kiện, thông tin đến tệp khách hàng tiềm năng về sản phẩm của công ty (không yêu cầu chốt sales)
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm công việc liên quan đến telesale hoặc CSKH.
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có laptop cá nhân.
Độ tuổi từ: 1996 - 2000
Có ý chí cầu tiến, học hỏi và ham muốn được phát triển sự nghiệp.
Tại CTY CỔ PHẦN MYSPA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN MYSPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
