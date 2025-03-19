Tuyển Telemarketing Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Republic, Số 18E, đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện cuộc gọi tới khách hàng tiềm năng để giới thiệu và mời khách hàng đến xét nghiệm máu hoàn toàn miễn phí.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng tại các bệnh viện uy tín, các trung tâm tầm soát sức khoẻ (Medlatec, BV Tâm Anh, BV Hoàn Mỹ,...)

Lập kế hoạch và quản lý danh sách cuộc gọi.

Cập nhật thông tin khách hàng và kết quả cuộc gọi vào hệ thống.

Phối hợp với các bộ phận khác để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi mua dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu phân bổ của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và đàm phán (ưu tiên nói giọng Bắc).

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Làm việc nhóm tốt, chịu áp lực công việc và đạt chỉ tiêu.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về chăm sóc sức khỏe và các gói khám sức khỏe.

Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.500.000 đồng/tháng + hoa hồng + THƯỞNG NÓNG tiền mặt hàng tuần/tháng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động, du lịch, team building hằng năm.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Thường xuyên có các hoạt động văn hoá vui chơi tạo niềm vui và động lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

