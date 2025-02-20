Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Toà nhà Mộc Gia

- Số 6

- 8

- 10 đường Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Mô tả công việc
- Hỗ Trợ 100% Data
- Gọi điện thoại mời khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty theo data có sẵn
- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng.
- Nhắc nhở khách hàng về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện.
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về địa điểm diễn ra sự kiện.
- Báo cáo lại danh sách khách hàng tham dự sự kiện cho quản lý.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35
- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...(không kinh nghiệm sẽ đào tạo)
- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp hay nói tiếng địa phương.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấu phần thu nhập bao gồm : Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa + Bonus theo chế độ công ty + Hot bonus hàng ngày, hàng tuần (Thu nhập trong khoảng 20-30tr)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Léman Luxury, 20 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

