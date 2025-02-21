Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Telemarketing RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 208 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện cho khách hàng theo thông tin chương trình ưu đãi đặc biệt; mời khách hàng tham gia các buổi hội nghị, hội thảo du lịch được tổ chức tại quận 1 kèm tiệc trà bánh.
Không cần chốt sale; chỉ mời khách đến tham dự là được.
DATA do công ty cung cấp, không cần tìm kiếm thêm khách hàng ngoài.
Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn tận tình.
Học việc nhận 100% lương cơ bản.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết để phục vụ cho công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18-30;
Ưu tiên các bạn có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.
Kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt, không nói ngọng, rõ ràng, không giọng địa phương.
Từng có kinh nghiệm Tư vấn, CSKH, Call center ... sẽ là lợi thế.
Không có kinh nghiệm sẽ được Quản lí đào tạo chuyên môn, Training thường xuyên kỹ năng chốt hẹn, kỹ năng giao tiếp.
Không yêu cầu bằng cấp.
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB + Phụ cấp + Thưởng hiệu suất
Học việc nhận 100% lương cứng.
Trung bình thu nhập 8-15 triệu/tháng (Tùy hiệu suất).
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng – 1,5 năm.
Được 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.
Nghỉ lễ theo lịch của nhà nước (Tết Tây, Tết Nguyên Đán, 30/4, 1/5...)
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.
Đào tạo: được tham gia các khóa cơ bản và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo giáo trình bài bản.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đầy đủ tiện ích.
Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên năm cuối (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Liên Hệ Công Ty

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

