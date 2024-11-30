Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45B Hòa Bình, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi vào VUS hoặc gọi điện cho khách hàng để tìm hiểu nhu cầu học Anh ngữ.

Tư vấn các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng, sắp xếp cuộc gặp giữa khách hàng và bộ phận tuyển sinh.

Theo dõi và ghi nhận nhu cầu của khách, theo dõi tình trạng khách cho đến khi khách đến cơ sở nhận tư vấn trực tiếp.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo kết quả công việc đạt chỉ tiêu KPI đề ra.

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo như sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 20 - 30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (open cho THPT nếu có kinh nghiệm)

- Yêu thích công việc tư vấn, kỹ năng thuyết phục tốt, giọng nói chuẩn, rõ ràng, truyền cảm.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh tư vấn, telesale, bán hàng là 1 lợi thế.

- Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

- Thời gian làm việc toàn thời gian 44h/tuần (8h-5h30)

- Làm việc tại VUS Hòa Bình Quận Tân Phú

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc

- Học bổng tiếng Anh 60% dành nhân viên và 50% dành người thân

- Đóng đầy đủ BH theo luật nhà nước

- 12 ngày phép/năm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

