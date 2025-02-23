Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương cứng + Lương mềm KPI + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng nóng tuần, tháng. + Lương Trách nhiệm ( Tổng từ 7

- 15 tr)

- Làm việc tại trụ sở chính (Văn Phòng Hà Nội).

- Tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động,công bằng, ổn định và cơ hội thăng tiến cao.

- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng telesales, kỹ năng quản lý...

- Được đánh giá, tăng lương qua các kỳ ( 6 tháng 1 lần)

- Được tạo sân chơi 1 năm một lần thi lên các vị trí cao như chuyên gia, quản lý.

- , Quận Cầu Giấy