Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương cứng + Lương mềm KPI + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng nóng tuần, tháng. + Lương Trách nhiệm ( Tổng từ 7

- 15 tr)

- Làm việc tại trụ sở chính (Văn Phòng Hà Nội).

- Tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động,công bằng, ổn định và cơ hội thăng tiến cao.

- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng telesales, kỹ năng quản lý...

- Được đánh giá, tăng lương qua các kỳ ( 6 tháng 1 lần)

- Được tạo sân chơi 1 năm một lần thi lên các vị trí cao như chuyên gia, quản lý.

- , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Làm giờ hành chính( nghỉ chiều Thứ 7) – được làm online trong mùa dịch – đảm bảo được thu nhập.
- Tư vấn giới thiệu chương trình học, tư vấn học viên quan tâm , đăng ký học chương trình cử nhân trực tuyến( E-learning) Đại Học Kinh Tế Quốc Dân , ĐH Mở , ĐH Thái Nguyên, Học Viện Tài Chính
- Có cơ hội làm quản lý đội ngũ CTV Telemaketing
- Hỗ Trợ thúc đẩy năng suất cho Trung Tâm Tuyển Sinh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từng làm bán hàng , tư vấn giới thiệu sản phẩm.
- Sinh viên mới tốt nghiệp ham học hỏi phát triển bản thân
- Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, vui vẻ
- Có kỹ năng giao tiếp,excel ,nhanh nhẹn, sôi nổi, yêu thích tư vấn...
- Tập trung ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc, tinh thần tự giác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

