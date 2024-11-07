Tuyển Software tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 - Tòa AC Building, Số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm về manual test

Sử dụng được postman hoặc jmeter để test auto là lợi thế

Có kiến thức về test API

Giao tiếp tốt và kỹ năng tư duy phản biện.

Kỹ năng tổ chức tốt và tư duy định hướng chi tiết.

Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (deal theo năng lực và kinh nghiệm);

Tăng lương định kỳ năm 2 lần + tăng lương hấp dẫn theo năng lực làm việc

Lương tháng 13, thưởng lễ tết...

Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng 12 ngày phép/ 01 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin