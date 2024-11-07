Tuyển Software tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Software tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6

- Tòa AC Building, Số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm về manual test
Sử dụng được postman hoặc jmeter để test auto là lợi thế
Có kiến thức về test API
Giao tiếp tốt và kỹ năng tư duy phản biện.
Kỹ năng tổ chức tốt và tư duy định hướng chi tiết.
Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (deal theo năng lực và kinh nghiệm);
Tăng lương định kỳ năm 2 lần + tăng lương hấp dẫn theo năng lực làm việc
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng 12 ngày phép/ 01 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 - Toà nhà MITEC Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

