Tuyển Software tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6
- Tòa AC Building, Số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm về manual test
Sử dụng được postman hoặc jmeter để test auto là lợi thế
Có kiến thức về test API
Giao tiếp tốt và kỹ năng tư duy phản biện.
Kỹ năng tổ chức tốt và tư duy định hướng chi tiết.
Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc
Sử dụng được postman hoặc jmeter để test auto là lợi thế
Có kiến thức về test API
Giao tiếp tốt và kỹ năng tư duy phản biện.
Kỹ năng tổ chức tốt và tư duy định hướng chi tiết.
Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (deal theo năng lực và kinh nghiệm);
Tăng lương định kỳ năm 2 lần + tăng lương hấp dẫn theo năng lực làm việc
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng 12 ngày phép/ 01 năm
Tăng lương định kỳ năm 2 lần + tăng lương hấp dẫn theo năng lực làm việc
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng 12 ngày phép/ 01 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI