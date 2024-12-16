Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tạo kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn.
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc lượng công việc

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín;
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm;
Có từ 1 năm kinh nghiệm kiểm thử API;
Có kinh nghiệm ở các dự án trong ngành Ngân hàng;
Thành thạo các công cụ Word, Excel, Postman, Jira
Có kinh nghiệm và thành thạo về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL;
Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản / lên kế hoạch / thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả;
Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi hoàn thành đúng hạn để bàn giao kết quả trong báo cáo kiểm thử;
Thành thạo về quy trình kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật thiết kế testcase khi thực hiện;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tổ chức và làm việc nhóm tốt;
Ưu tiên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh (cơ bản);

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 – 18 triệu
13 ngày nghỉ phép linh hoạt (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).
Thưởng lễ, tết, cuối năm.
Môi trường làm việc với những người trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo và giàu kinh nghiệm.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Q18, ngõ 134, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

