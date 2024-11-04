Tuyển Tester CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Công ty chúng tôi đang phát triển game mobile và ứng dụng Android, công ty cần tuyển tester partime để thực hiện kiểm thử chất lượng các ứng dụng mobile và game mobile đó.
Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trong các dự án thực tế của công ty.
Làm việc remote tại nhà, tham gia các dự án phát triển ứng dụng Android và game mobile của công ty
Làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm, leader sẽ giao công việc theo tuần. Leader sẽ hướng dẫn đào tạo về quy trình làm việc, chuyên môn.
Chủ động hoàn thành các công việc được giao.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên làm việc được từ 3 ngày/ 1 tuần trở lên.
Kỹ năng: Làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng học hỏi cao.
Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm đi thực tập ở các công ty về kiểm thử phần mềm
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm về kiểm thử mobile application và mobile game.
Ưu tiên các bạn đã tham gia các khóa học về kiểm thử phần mềm.
Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng trong kiểm thử phần mềm.
Được tham gia dự án thực tế của công ty.
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập.
Môi trường trẻ trung năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
