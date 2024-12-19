Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Xây dựng testcase đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.
Xây dựng Check list, tasklist cho các chức năng sản phẩm Dashboard, WEB, APP, CMS, hệ thống API.
Tạo Report test hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt, tư duy logic, cẩn thận.
Hiểu biết về SQL, có khả năng sử dụng câu lệnh SQL (Không biết sẽ được đào tạo).
Tiếng Anh, tiếng Nhật là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng Upto 12 triệu + lương KPI.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực).
Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.
Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.
Lương tháng 13.
Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
