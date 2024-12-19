Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Xây dựng testcase đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.

Xây dựng Check list, tasklist cho các chức năng sản phẩm Dashboard, WEB, APP, CMS, hệ thống API.

Tạo Report test hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt, tư duy logic, cẩn thận.

Hiểu biết về SQL, có khả năng sử dụng câu lệnh SQL (Không biết sẽ được đào tạo).

Tiếng Anh, tiếng Nhật là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng Upto 12 triệu + lương KPI.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực).

Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.

Lương tháng 13.

Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

