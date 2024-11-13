Tuyển Hành chính CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 3 Triệu

Mức lương 22 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 188 Bùi Văn Hòa, KP 3A, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 22 - 3 Triệu

Lịch sự, vui vẻ chào đón khách hàng vào thanh toán hóa đơn mua hàng;

Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán;

Nắm bắt và cập nhật nhanh các sản phẩm có trong cửa hàng;

Thu tiền bán hàng, dịch vụ;

Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc kế toán bán hàng;

Bàn giao tiền và tài sản cho nhân viên thu ngân sau ca làm việc của mình;

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu cửa hàng trưởng.

Với Mức Lương 22 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 19 - 27 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên học các ngành ngân hàng/tài chính/kế toán;

Thân thiện, trung thực, nhiệt tình, giao tiếp tốt;

Ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân, kế toán

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thêm theo chế độ công ty (Làm thêm, gửi xe, sinh nhật, lễ tết,...);

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo và nâng cao chuyên môn;

Cơ hội thăng tiến khi gắn bó;

Được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin