Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 45 Triệu

Mô tả Công việc

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THỰC TẬP SINH

Có hỗ trợ cho TTS theo cơ chế (Dự kiến 100.000 - 200.000/ ngày làm việc - Theo giai đoạn và sự phát triển của TTS)

Chế độ: Phụ cấp TTS +nghỉ phép theo quy định + Teabreak + Liên hoan/hoạt động khác + thưởng hiệu suất.

Được đào tạo, trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chi tiết từ các công việc chi tiết đến thực hiện các phần hành kế toán.

Cơ hội tiếp nhận chính thức sau 06 tháng TTS và đạt các tiêu chuẩn kỹ năng của vị trí kế toán viên (Hoặc nhanh hơn tùy thuộc vào năng lực)

Cơ hội tham gia tổng quan các phần hành kế toán theo lột rình phát triển của công ty như một kế toán viên

Tham gia các chương trình đào tạo hằng tuần về: Tìm hiểu, phát triển bản thân(giá trị cốt lõi, lộ trình thawg tiến của bộ phận. Các chương trình về phát triển kỹ năng/tư duy quản lý(Công cụ tư duy và kỹ năng lập kế hoạch như SIPOC, 5W1H..)

LỘ TRÌNH THỰC TẬP

Chương trình TTS sẽ kéo dài trong 06 tháng . Tham gia sâu vào các nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn chi tiết, cầm tay chỉ việc.

(Dưới đây là dự kiến các giai đoạn, nếu các bạn muốn lên vị trí nhân viên sớm hơn đều được cân nhắc)

) Giai đoạn 1: 06 tháng: Hỗ trợ"Quản lý vận đơn" và kế toán nội bộ

Thực hành thao tác trên phần mềm kế toán Misa - phiên bản Pro thông qua các nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ 1: Luyện tập nhập liệu số liệu lên phần mềm Misa và khác theo yêu cầu (80%).

Nhập dữ liệu của Marketing & Kinh doanh trên phần mềm (Các số liệu hiện tại và tồn đọng). Cơ hội của bạn:

Hiểu được tầm quan trọng của nhập liệu với công việc của Kế toán viên.

Hiểu được tầm quan trọng của nhập liệu để làm bảng tham chiếu gốc giúp các bộ phận có số liệu chính xác trong phân tích.

Luyện tập nhập liệu chính xác, tự đúc rút kinh nghiệm để kiểm soát quá trình nhập liệu.

Luyện tập phân tích/quản lý chi phí, phối kết hợp công việc từ Kinh doanh & Marketing sang Kế toán.

)Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ phần hành Kế toán Nội bộ (20%).

Theo hướng dẫn và phân công từ quản lý. Cơ hội của bạn:

Được tiếp xúc với các số liệu, các đầu mục công việc của nhiệm vụ Kế toán nội bộ cần làm.

Được hướng dẫn các đầu việc công việc thực tế trong môi trường để hiểu được nguyên tắc vận hành và xây dựng bộ phận.

2.) Giai đoạn 2 - Dự kiến từ T4/2025: Quản lý Vận đơn; Thực hành Kế toán Nội bộ (30 - 50% - tùy khả năng phát triển của TTS); Hỗ trợ nghiệp vụ khác theo phân công của quản lý .

Có cơ hội được đảm nhiệm nhiệm vụ "Quản lý dữ liệu vận đơn" có sự giám sát/hỗ trợ từ quản lý.

Được giao dần các nhiệm vụ cơ bản của Kế toán Nội bộ. Theo phân công và khả năng phát triển thực tế của TTS.

Cơ hội tiếp cận gần với nghiệp vụ thuế ở giai đoạn đầu của doanh nghiệp.

Các nhiệm vụ khác theo định hướng của TTS và phân công của quản lý.

